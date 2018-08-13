"Укроборонпром" повідомив про вогневі випробування нової версії танка Т-72
Головна особливість цієї машини - здатність стріляти високоточними керованими ракетами "Комбат", - повідомила прес-служба "Укроборонпрому".
Виробник стверджує, що Т-72АМТ завдяки використанню високоточної зброї здатний знищувати бронетехніку супротивника на відстані до 5 кілометрів. Це удвічі далі, ніж у Т-72А. При цьому ракета "Комбат" може пробивати броню завтовшки 750 мм, проти неї не працює динамічний захист супротивника.
Т-72АМТ отримав також елементи динамічного захисту нового покоління і протикумулятивні решітки. Таке поєднання виявилося одним з найефективніших під час боїв на Донбасі й, відповідно, його впровадили у виробництво.
Фото: ukroboronprom.com.ua
Новий танк отримав прилади нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами третього покоління для всіх членів екіпажу й нічний приціл. Машина обладнана двома цифровими радіостанціями із захищеними каналами зв'язку, а також сучасними супутниковими засобами навігації та камерою заднього виду.
Модернізація торкнулася також ходової частини. Гусениці замінили на нові з гумовометалічним шарніром і огумованою біговою доріжкою для плавності ходу.
Танк також отримав батарею, яка дає змогу вести спостереження і відкривати вогонь з вимкненим основним двигуном.
Т-72АМТ - розробка Київського бронетанкового заводу, ракети "Комбат" - концерну "Луч".
Нагадаємо, на початку серпня військові вже отримали два модернізовані МіГ-29. Модернізація МіГ-29 включає капітальний ремонт з продовженням ресурсу, встановлення більш потужної радіолокаційної станції, а також системи супутникової навігації, інтегрованої в бортовий радіонавігаційний комплекс.
Винищувач здатен розвивати швидкість до 2450 км/год. У список озброєння входять 30 мм автоматична гармата, ракети типу "повітря-повітря", бомби і блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей.
Винищувач МіГ-29 разом з Су-27 є основними бойовими літаками Повітряних сил України.
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