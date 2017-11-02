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"Укроборонпром" представив нове ракетне озброєння для ВПС, - Порошенко

Лише півсекунди потрібно, щоб випустити повний блок з 20 ракет
"Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України.
"Укроборонпром" представив нове ракетне озброєння для ВПС, - Порошенко Фото: Sputnik

"Є хороша новина."Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України. Ракети калібром 57-мм призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів і літаків", - написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час успішних випробувань екіпаж вертольота, оснащений новими двигунами, а також станцією оптико-електронного придушення "Адрос", потрапив в задані цілі.

"Лише півсекунди потрібно, щоб випустити повний блок з 20 ракет. Хороша робота, хлопці", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, у січні у селі Княжичі Київської області провели перші випробування нового українського бронетранспортера БТР-3ДА на ґрунтовій дорозі.

У 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.

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11 02 2017 11:34
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