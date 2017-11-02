"Укроборонпром" представив нове ракетне озброєння для ВПС, - Порошенко
"Є хороша новина."Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України. Ракети калібром 57-мм призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів і літаків", - написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, під час успішних випробувань екіпаж вертольота, оснащений новими двигунами, а також станцією оптико-електронного придушення "Адрос", потрапив в задані цілі.
"Лише півсекунди потрібно, щоб випустити повний блок з 20 ракет. Хороша робота, хлопці", - підкреслив Порошенко.
Нагадаємо, у січні у селі Княжичі Київської області провели перші випробування нового українського бронетранспортера БТР-3ДА на ґрунтовій дорозі.
У 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: