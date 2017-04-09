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"Укроборонпром" представив новий літак "Дельфін", - ВІДЕО

Легкість в управлінні дозволяє використовувати літак для навчання льотчиків
Державний концерн "Укроборонпром" представив новий український літак Y1 "Дельфін", розроблений ДП "Одеський авіаційний завод".
"Укроборонпром" представив новий літак "Дельфін", - ВІДЕО Фото: "Укроборонпром"

"Легкість управління і гнучкість застосування цього літака дозволяють використовувати його як першу сходинку у навчанні льотчиків, як патрульний літак для моніторингу прикордонних зон або лісових пожеж, а також як акробатичний або легкий пасажирський літак", – йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

"Дельфін" здатний розганятися до 385 км/год і може без посадок долати відстані до 1320 км. Зазначається, що легкий чотиримісний літак може використовуватися для навчання і для моніторингу прикордонних зон.

"Конструкція літака дозволяє виконання складного і вищого пілотажу, завдяки чому курсанти можуть освоїти основи сучасного маневрового повітряного бою, а також виведення літака зі штопора", – уточнили в "Укроборонпромі".

Як повідомляв iPress.ua, ДП Завод 410 цивільної авіації в найближчі два роки планує почати ремонт і обслуговування агрегатів літаків Boeing і Airbus.

Зокрема, держпідприємство "Антонов" протягом найближчих п'яти років планує випустити не менше 70 літаків.

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04 09 2017 19:54
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