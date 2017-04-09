"Укроборонпром" представив новий літак "Дельфін", - ВІДЕО
"Легкість управління і гнучкість застосування цього літака дозволяють використовувати його як першу сходинку у навчанні льотчиків, як патрульний літак для моніторингу прикордонних зон або лісових пожеж, а також як акробатичний або легкий пасажирський літак", – йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
"Дельфін" здатний розганятися до 385 км/год і може без посадок долати відстані до 1320 км. Зазначається, що легкий чотиримісний літак може використовуватися для навчання і для моніторингу прикордонних зон.
"Конструкція літака дозволяє виконання складного і вищого пілотажу, завдяки чому курсанти можуть освоїти основи сучасного маневрового повітряного бою, а також виведення літака зі штопора", – уточнили в "Укроборонпромі".
Як повідомляв iPress.ua, ДП Завод 410 цивільної авіації в найближчі два роки планує почати ремонт і обслуговування агрегатів літаків Boeing і Airbus.
Зокрема, держпідприємство "Антонов" протягом найближчих п'яти років планує випустити не менше 70 літаків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує