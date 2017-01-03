"Укроборонпром" представив унікальний центр для тренування пілотів, - ВІДЕО
"Поєднання надсучасних технологій та типу вертольота робить його унікальним не тільки в Україні, а й у всьому світі. Завдяки цьому вдається зі 100% точністю передати всі аспекти реального польоту, поводження машини при різних умовах та льотних ситуаціях", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".
У концерні зазначають, що можливості комплексу дозволяють пілотам Мi-8МТВ, Мі-17В5, Мi-171Ш, Мi-24 вдосконалити свої навички, відпрацювати застосування техніки під час складних погодних умов, довести до автоматизму дії у аварійних ситуаціях, отримати навички польоту в окулярах нічного бачення, а також застосування озброєння та використання сучасних елементів захисту від засобів протиповітряної оборони противника.
Розробники центру вже очікують від Міноборони рішення щодо залучення його потужностей до програми підготовки українських льотчиків.
Нагадаємо, держпідприємство "СпецТехноЕкспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", на міжнародній авіакосмічній виставці "АероІндія-2017" презентувало новий тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Sparrow-LE".
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