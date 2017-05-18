"Укроборонпром" презентував "летючі" танки Т-80 для десантників, - ВІДЕО

Харківський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підготував до передачі чергову партію основних бойових танків Т-80 для високомобільних десантних військ.

За швидкісні якості, які забезпечує газотурбінний двигун, що розганяє Т-80 до 70 км/год., у військах цей танк називають "летючим".

"Силами ДП "Харківський бронетанковий завод" було проведено комплекс робіт з відновлення двигуна, трансмісії, ходової частини, електронного обладнання, системи управління вогню, підвищення захисту машини та інші роботи. За результатами ремонту кожен танк пройшов приймально-здавальні випробування на полігоні, під час якого було перевірено всі системи танка, включно з виконанням стрільб і пробігом на 100 км на спеціальному танкодромі", - повідомляють на сайті концерну "Укроборонпром".

На відео зафіксовано перевірку точності вогню зі 125-міліметрової гармати, пострілом якої викорчувало стовп, а також ходові випробування, в тому числі подолання спеціальної гірки.

Нагадаємо, що в державному концерні "Укроборонпром" показали, як тестують відремонтований танк Т-64 перед відправленням до ЗСУ.