Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укроборонпром" презентував "летючі" танки Т-80 для десантників, - ВІДЕО

Кожен танк пройшов випробування на полігоні
Харківський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підготував до передачі чергову партію основних бойових танків Т-80 для високомобільних десантних військ.
"Укроборонпром" презентував "летючі" танки Т-80 для десантників, - ВІДЕО Фото: ukroboronprom.com.ua

За швидкісні якості, які забезпечує газотурбінний двигун, що розганяє Т-80 до 70 км/год., у військах цей танк називають "летючим".

"Силами ДП "Харківський бронетанковий завод" було проведено комплекс робіт з відновлення двигуна, трансмісії, ходової частини, електронного обладнання, системи управління вогню, підвищення захисту машини та інші роботи. За результатами ремонту кожен танк пройшов приймально-здавальні випробування на полігоні, під час якого було перевірено всі системи танка, включно з виконанням стрільб і пробігом на 100 км на спеціальному танкодромі", - повідомляють на сайті концерну "Укроборонпром".

На відео зафіксовано перевірку точності вогню зі 125-міліметрової гармати, пострілом якої викорчувало стовп, а також ходові випробування, в тому числі подолання спеціальної гірки.

Нагадаємо, що в державному концерні "Укроборонпром" показали, як тестують відремонтований танк Т-64 перед відправленням до ЗСУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2017 17:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.