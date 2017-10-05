"Укроборонпром" співпрацюватиме з Туреччиною

Підписано стратегічний документ про співпрацю між Оборонпромом України та Туреччини

Україна і Туреччина підписали Меморандум про співпрацю між оборонпромомами двох країн.

Про це повідомили у прес-центрі РНБО.

Меморандум підписали генеральний директор ДК "Укроборонпром" Роман Романов і керівник оборонпрому Туреччини Ісмаїл Демір після завершення переговорів секретаря РНБО України Турчинова і міністра національної оборони Турецької Республіки Фікрі Ишика в їх присутності

"Підписано стратегічний документ про співпрацю між Оборонпромом України та Туреччини, який визначить стратегічні напрямки співпраці для провідних оборонних підприємств наших країн", - сказав Турчинов.

Нагадаємо, що раніше команда з державного концерну "Укроборонпром" домовилась про поставки та купівлю товарів цивільного та подвійного призначення, а також кооперацію між країнами на міжнародних майданчиках з Торгово-промисловою палатою Бразилії.