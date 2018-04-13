"Укроборонпром" судитиметься із журналістами через публікацію про зловживання в оборонці
Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".
"Вважаємо публікацію "Новое Время" диверсією проти обороноздатності держави. Вона завдає репутаційних збитків Концерну і нашим міжнародним партнерам. Тому прийнято рішення у судовому порядку захистити інтереси Концерну. Впевнені, що суд встановить істину", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.
В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.
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