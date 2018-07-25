Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Укроборонпром" винен російським фірмам 3,8 млрд грн

Російські компанії можуть звернутися в міжнародні суди
Державний концерн "Укроборонпром" підтвердив суму боргу, який Верховна Рада дозволила йому не повертати російським фірмам.
"Укроборонпром" винен російським фірмам 3,8 млрд грн Фото: ukroboronprom.com.ua

"На сьогодні заборгованість підприємств-учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед російськими компаніями становить 3,8 мільярда гривень. Угоди, за якими вона виникла, були укладені підприємствами-учасниками концерну з російськими структурами до 2014 року", - йдеться у відповіді дежрконцерну на офіційний запит BBC News Україна.

Також в "Укроборонпромі" розповіли, які наслідки може мати для концерну виплата такої суми.

Читайте також: Держзавод використовує лопаті РФ, куплені у фірми сина заступника глави "Укроборонпрому", – "Схеми"

"Вказана вище сума заборгованості підприємств не є критичною для вітчизняного оборонно-промислового комплексу".

Водночас у концерні не відповіли, про які саме контракти йдеться. Окрім того там не виключили можливість звернення російських компаній у міжнародні суди.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект № 6697, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору - Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.