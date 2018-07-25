"Укроборонпром" винен російським фірмам 3,8 млрд грн

Державний концерн "Укроборонпром" підтвердив суму боргу, який Верховна Рада дозволила йому не повертати російським фірмам.

"На сьогодні заборгованість підприємств-учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед російськими компаніями становить 3,8 мільярда гривень. Угоди, за якими вона виникла, були укладені підприємствами-учасниками концерну з російськими структурами до 2014 року", - йдеться у відповіді дежрконцерну на офіційний запит BBC News Україна.

Також в "Укроборонпромі" розповіли, які наслідки може мати для концерну виплата такої суми.

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"Вказана вище сума заборгованості підприємств не є критичною для вітчизняного оборонно-промислового комплексу".

Водночас у концерні не відповіли, про які саме контракти йдеться. Окрім того там не виключили можливість звернення російських компаній у міжнародні суди.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект № 6697, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору - Росії.