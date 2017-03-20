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"Укроборонпром" випробував бойові модулі Шквал і Стілет для БМП, - ВІДЕО

Фахівці проаналізували точність, швидкість і ефективність роботи кожного бойового модуля
Українські військові провели випробування бойових модулів Шквал і Стілет для БМП на одному з полігонів в Житомирській області.
"Укроборонпром" випробував бойові модулі Шквал і Стілет для БМП, - ВІДЕО Фото: niknews.mk.ua

Фахівці проаналізували точність, швидкість і ефективність роботи кожного бойового модуля.

Такі випробування дозволяють вибрати кращий по всім параметрам бойовий модуль для його подальшого використання на БМП. При цьому остаточне рішення щодо вибору зробить Міноборони. Про це повідомили в прес-службі "Укроборонпрому".

Бойовий модуль Шквал оснащений 30-мм гарматою ЗТМ-1, автоматичним гранатометом, 7,62-мм кулеметом, а також керованим ракетним озброєнням, яке призначене для знищення бронетехніки противника на відстані до 5 км.

Бойовий модуль Стілет оснащений гарматою ЗТМ-2, посиленим бронюванням та аналогічним комплектом озброєння.

Нагадаємо, 1 березня передовий центр для тренування пілотів та екіпажів вертольотiв для потреб Повітряних сил та армійської авіації Збройних сил України та зацікавлених силових структур відкрили НВО "Авіа" спільно з ДК "Укрспецекспорт".

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20 03 2017 13:39
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