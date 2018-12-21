"Укрпошта" домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій

Крім того, в компанії обіцяють працевлаштувати на вакантні посади колишніх працівників, якщо ті виявлять таке бажання

"Укрпошта" досягла згоди з Пенсійним фондом щодо доставки та виплати пенсій в 2019 році.

Консенсус досягнутий після прийняття рішення про виділення "Укрпошті" 500 млн грн на покриття збитків, пов'язаних з послугою доставки пенсій, повідомляє прес-служба компанії.

Філії "Укрпошти" у всіх областях України успішно провели переговори і підписали відповідні протоколи з регіональними управліннями ПФУ. Найближчим часом очікується укладення відповідних угод між Пенсійним фондом і "Укрпоштою" у всіх регіонах України без винятку.

Таким чином, всі пенсіонери, які отримували пенсії в "Укрпошті", і ті, хто бажає це зробити вперше, безперешкодно будуть їх отримувати через "Укрпошту".

Крім того, в компанії обіцяють працевлаштувати на вакантні посади колишніх працівників, якщо ті виявлять таке бажання. Наразі в "Укрпошті" доступні 1,2 тис вакансій листонош і 667 - операторів. Як повідомлялося, 1 листопада 2018 року "Укрпошта" заявила про скорочення адмінперсоналу на 30%.

Також в планах компанії - відновити найближчим часом роботу понад 50 відділень зв'язку, а також запустити 11 нових.

На виконання доручення президента щодо забезпечення діяльності мережі відділень поштового зв'язку в сільській місцевості з 17 грудня поточного року "Укрпошта2 офіційно припиняє всі дії, пов'язані з оптимізацією сільської мережі.