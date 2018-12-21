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"Укрпошта" домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій

Крім того, в компанії обіцяють працевлаштувати на вакантні посади колишніх працівників, якщо ті виявлять таке бажання
"Укрпошта" досягла згоди з Пенсійним фондом щодо доставки та виплати пенсій в 2019 році.
"Укрпошта" домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій Фото: tass.ru

Консенсус досягнутий після прийняття рішення про виділення "Укрпошті" 500 млн грн на покриття збитків, пов'язаних з послугою доставки пенсій, повідомляє прес-служба компанії.

Філії "Укрпошти" у всіх областях України успішно провели переговори і підписали відповідні протоколи з регіональними управліннями ПФУ. Найближчим часом очікується укладення відповідних угод між Пенсійним фондом і "Укрпоштою" у всіх регіонах України без винятку.

Таким чином, всі пенсіонери, які отримували пенсії в "Укрпошті", і ті, хто бажає це зробити вперше, безперешкодно будуть їх отримувати через "Укрпошту".

Крім того, в компанії обіцяють працевлаштувати на вакантні посади колишніх працівників, якщо ті виявлять таке бажання. Наразі в "Укрпошті" доступні 1,2 тис вакансій листонош і 667 - операторів. Як повідомлялося, 1 листопада 2018 року "Укрпошта" заявила про скорочення адмінперсоналу на 30%.

Також в планах компанії - відновити найближчим часом роботу понад 50 відділень зв'язку, а також запустити 11 нових.

На виконання доручення президента щодо забезпечення діяльності мережі відділень поштового зв'язку в сільській місцевості з 17 грудня поточного року "Укрпошта2 офіційно припиняє всі дії, пов'язані з оптимізацією сільської мережі.

Раніше "Укрпошта" планувала закрити до 7 тис. поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.

 

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21 12 2018 20:53
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