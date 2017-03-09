"Укрпошта" хоче постачати газ в Україну
На сайті "Укрпошти" вже створено відповідний розділ.
Рішення про видачу ліцензії буде розглянуто на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг 7 вересня 2017 року.
У червні-серпні 2017 року ліцензії на поставку газу в Україну, зокрема, отримала ТОВ "Трафігура Юкрейн" – "дочка" найбільшого світового сировинного трейдера Trafigura, "МЕТ Україна" – "дочка" швейцарського MET Holding AG і ТОВ "Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн" – "дочка" французької Engie
Станом на 1 вересня 2017 року НКРЕКУ видала 318 ліцензії на поставку газу в Україну.
"Укрпошта" входить в сферу управління Міністерства інфраструктури, надає близько 50 видів послуг в 10,6 тис. відділеннях по всій Україні, а ще близько 1,2 тис. перебувають на неконтрольованій Україною території. Штат підприємства налічує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. – листоноші, 13 тис. – оператори поштового зв'язку.
НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.
Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко закликав Кабмін позбутися посередників при поставках газу населенню.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа