"Укрпошта" хоче постачати газ в Україну

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" подало заявку на отримання ліцензії на постачання природного газу в Україну.

На сайті "Укрпошти" вже створено відповідний розділ.

Рішення про видачу ліцензії буде розглянуто на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг 7 вересня 2017 року.

У червні-серпні 2017 року ліцензії на поставку газу в Україну, зокрема, отримала ТОВ "Трафігура Юкрейн" – "дочка" найбільшого світового сировинного трейдера Trafigura, "МЕТ Україна" – "дочка" швейцарського MET Holding AG і ТОВ "Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн" – "дочка" французької Engie

Станом на 1 вересня 2017 року НКРЕКУ видала 318 ліцензії на поставку газу в Україну.

"Укрпошта" входить в сферу управління Міністерства інфраструктури, надає близько 50 видів послуг в 10,6 тис. відділеннях по всій Україні, а ще близько 1,2 тис. перебувають на неконтрольованій Україною території. Штат підприємства налічує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. – листоноші, 13 тис. – оператори поштового зв'язку.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко закликав Кабмін позбутися посередників при поставках газу населенню.