"Укрпошта" на 30% скорочує фонд оплати праці
Про це заявив голова правління компанії Ігор Смілянський на прес-конференції 1 листопада, повідомляє "Укрінформ".
"Це 30% фонду оплати праці адміністративно-управлінського персоналу. І це не топ-менеджмент. Адміністративно-управлінським персоналом вважаються і бухгалтери, і айтішники, й інші. А тому так, це 30% від фонду оплати праці невиробничого персоналу", – пояснив Смілянський.
Він наголосив, що такий крок є першим етапом оптимізації діяльності компанії через надання нерентабельної нині послуги доставки пенсій, що загалом призвела до збитків "Укрпошти" в розмірі понад 1 млрд грн у 2018 році.
"Суттєве скорочення адміністративно-управлінського персоналу призведе до зупинки реалізації низки стратегічних проектів програми розвитку. Наприклад: програма оновлення відділень, відкриття нових офісів, оновлення автопарку, будівництво нового сортувального терміналу у Львові тощо", – сказав керівник "Укрпошти".
Смілянський наголосив, що "Укрпошта" використала всі фінансові резерви, які в неї були.
"Якщо не вжити дуже оперативно заходів для виправлення ситуації, то в "Укрпошті" не вистачить грошей для виплати зарплати працівникам, зокрема листоношам і операторам. Це значить, що вони не понесуть пенсії і пошту", – сказав він.
Нагадаємо, в "Укрпошті" заявили, що з січня 2019 року закриють до 7 тис. поштових відділень, якщо не буде збільшено тариф за послуги доставки пенсій.
За результатами дев'яти місяців 2018 року (січень-вересень) пошта збільшила чистий збиток на 23,7% – до 514,1 млн грн.
Основною причиною збитків є надання Пенсійному фонду України послуги доставки пенсій за тарифом 2004 року, що покриває лише 60% її собівартості. Ігор Смілянський заявляв, що небажання Пенсійного фонду України переглядати тариф, який не змінювався з 2004 року, може залишити 4,5 млн пенсіонерів у селах без доставки пенсії.
За словами заступниці директора департаменту Пенсійного фонду України Лілії Пухлій, тариф на оплату послуг за доставку та виплату пенсій становить 0,79% суми пенсійних виплат у містах та 1,56% – у сільській місцевості. Пухлій також зазначила, що розмір оплати за послуги зростає пропорційно до розміру пенсійних виплат одержувачам через "Укрпошту". Вона додала, що підвищення тарифу на доставку пенсій, яке вимагає пошта, не передбачено в бюджеті Пенсійного фонду.
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