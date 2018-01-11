"Укрпошта" на 30% скорочує фонд оплати праці

Про це заявив голова правління компанії Ігор Смілянський на прес-конференції 1 листопада, повідомляє "Укрінформ".

"Це 30% фонду оплати праці адміністративно-управлінського персоналу. І це не топ-менеджмент. Адміністративно-управлінським персоналом вважаються і бухгалтери, і айтішники, й інші. А тому так, це 30% від фонду оплати праці невиробничого персоналу", – пояснив Смілянський.

Він наголосив, що такий крок є першим етапом оптимізації діяльності компанії через надання нерентабельної нині послуги доставки пенсій, що загалом призвела до збитків "Укрпошти" в розмірі понад 1 млрд грн у 2018 році.

"Суттєве скорочення адміністративно-управлінського персоналу призведе до зупинки реалізації низки стратегічних проектів програми розвитку. Наприклад: програма оновлення відділень, відкриття нових офісів, оновлення автопарку, будівництво нового сортувального терміналу у Львові тощо", – сказав керівник "Укрпошти".

Смілянський наголосив, що "Укрпошта" використала всі фінансові резерви, які в неї були.

"Якщо не вжити дуже оперативно заходів для виправлення ситуації, то в "Укрпошті" не вистачить грошей для виплати зарплати працівникам, зокрема листоношам і операторам. Це значить, що вони не понесуть пенсії і пошту", – сказав він.