CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ підприємстві поштового зв'язку "Укрпошта" підтвердили, що станом на 24 липня існують технічні затримки з виплатою пенсій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрпошта" назвала винних у затримках пенсій
Затримки виплат відбуваються через тимчасові технічні неполадки у Пенсійному фонді
Фото: volynpost.com
"Укрпошта" працює у штатному режимі. Виплата за період з 4 по 20 липня здійснюється в повному обсязі", — йдеться на сайті компанії.
Також у ПАТ обіцяють, що "Укрпошта" своєчасно повідомлятиме клієнтів про відновлення фінансування та зміни в графіку виплати пенсій за період з 18 по 25 липня.
"Запевняємо наших клієнтів, що "Укрпошта" робить все можливе задля забезпечення найшвидшої виплати пенсій", — додали у підприємстві.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко закликав утриматися від скорочення відділень "Укрпошти" в селах і припинення послуг з виплати пенсій через пошту.
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