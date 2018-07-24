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"Укрпошта" назвала винних у затримках пенсій

Затримки виплат відбуваються через тимчасові технічні неполадки у Пенсійному фонді
У підприємстві поштового зв'язку "Укрпошта" підтвердили, що станом на 24 липня існують технічні затримки з виплатою пенсій.
"Укрпошта" назвала винних у затримках пенсій Фото: volynpost.com

"Укрпошта" працює у штатному режимі. Виплата за період з 4 по 20 липня здійснюється в повному обсязі", — йдеться на сайті компанії.

Також у ПАТ обіцяють, що "Укрпошта" своєчасно повідомлятиме клієнтів про відновлення фінансування та зміни в графіку виплати пенсій за період з 18 по 25 липня.

"Запевняємо наших клієнтів, що "Укрпошта" робить все можливе задля забезпечення найшвидшої виплати пенсій", — додали у підприємстві.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко закликав утриматися від скорочення відділень "Укрпошти" в селах і припинення послуг з виплати пенсій через пошту.

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24 07 2018 22:41
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