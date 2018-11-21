"Укрпошта" не скорочуватиме відділення в селах, - Порошенко

Раніше президент висловив переконання, що ВР підтримає виділення 500 млн грн на видатки "Укрпошти" з доставки пенсій

Керівництво "Укрпошти" пообіцяло Президентові України Петру Порошенку, що не скорочуватиме сільські відділення.

Про це Порошенко повідомив під час зустрічі з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, передає "112 Україна".

"На сьогоднішній день керівництво "Укрпошти" пообіцяло Президенту, що вони не скорочуватимуть сільські відділення. І кошти державного бюджету, ці 500 млн, дозволять нам зберегти ці відділення. Тому якщо це буде порушено, звертайтеся до представників влади, у районні, обласні державні адміністрації, а ми це проконтролюємо, як ефективно використовуються кошти державного бюджету", - повідомив Президент.

Нагадаємо, що в проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 мільйонів гривень на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.

Раніше "Укрпошта" планувала закрити до 7 тис. поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.