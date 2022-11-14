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Укрпошта отримала нагороду Rising Star від eBay

Національний поштовий оператор "Укрпошта" отримав почесну відзнаку Rising Star під час церемонії нагородження eBay’s Exporter of the Year 2022.
Укрпошта отримала нагороду Rising Star від eBay Фото: ukrposhta.ua

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нагороду було отримано в регіоні Emerging Markets, куди входять 150 країн.

Нею eBay відзначає продавця, який досяг найбільш вражаючих результатів продажів у перший рік запуску свого онлайн-магазину.

"Варто наголосити, що Укрпошта стала першою в світі серед національних поштових операторів, хто розпочав роботу на міжнародному маркетплейсі eBay і вже за кілька місяців з початку продажів отримала статус top-rated seller", – йдеться в повідомленні оператора.

На платформі онлайн-магазина Укрпошти кожен охочий з будь-якої точки світу може придбати оригінальні товари: марки, конверти, картки, поштові набори, брендовані футболки, світшоти, чашки тощо.

У пресслужбі додали, що Укрпошта доставляє товари по всьому світу для 12 тисяч українських виробників, що є активними продавцями на платформі. А вже під час повномасштабної війни оператор відкрив свій магазин. 

"Ми вдячні eBay за можливість представляти нас на світовій арені та отримати високу експертну оцінку роботи. Таке визнання свідчить про гідний рівень роботи Укрпошти, високу оцінку клієнтами та стимулює до щонайвищих показників, розвитку, вдосконалення. Дякую команді eBay за підтримку на етапі запуску магазину і за можливість здійснювати продажі по всьому світу легко і швидко", – прокоментував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Раніше повідомлялось, що український фільм "Клондайк" отримав чотири нагороди на фестивалі у Туреччині.

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14 11 2022 15:44
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