Укрпошта отримала нагороду Rising Star від eBay
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Нагороду було отримано в регіоні Emerging Markets, куди входять 150 країн.
Нею eBay відзначає продавця, який досяг найбільш вражаючих результатів продажів у перший рік запуску свого онлайн-магазину.
"Варто наголосити, що Укрпошта стала першою в світі серед національних поштових операторів, хто розпочав роботу на міжнародному маркетплейсі eBay і вже за кілька місяців з початку продажів отримала статус top-rated seller", – йдеться в повідомленні оператора.
На платформі онлайн-магазина Укрпошти кожен охочий з будь-якої точки світу може придбати оригінальні товари: марки, конверти, картки, поштові набори, брендовані футболки, світшоти, чашки тощо.
У пресслужбі додали, що Укрпошта доставляє товари по всьому світу для 12 тисяч українських виробників, що є активними продавцями на платформі. А вже під час повномасштабної війни оператор відкрив свій магазин.
"Ми вдячні eBay за можливість представляти нас на світовій арені та отримати високу експертну оцінку роботи. Таке визнання свідчить про гідний рівень роботи Укрпошти, високу оцінку клієнтами та стимулює до щонайвищих показників, розвитку, вдосконалення. Дякую команді eBay за підтримку на етапі запуску магазину і за можливість здійснювати продажі по всьому світу легко і швидко", – прокоментував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Раніше повідомлялось, що український фільм "Клондайк" отримав чотири нагороди на фестивалі у Туреччині.
Додати коментар
- ФОТО Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі
- ВІДЕО У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS'и, Керченський міст та про те, як розвиватиметься війна – Філліпс О’Брайен
- Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times