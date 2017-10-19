"Укрпошта" підвищить тарифи у 2018 році на 16%

Підставою для перегляду тарифів є зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати тощо

"Укрпошта" з 1 січня 2018 року підвищить тарифи на пересилання поштових відправлень в середньому на 16%.

Розгляд питання ініціювала "Укрпошта" у зв'язку зі вступом в силу нової редакції порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, а також через зростання собівартості послуг, повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

"Підставою для перегляду тарифів є зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, які впливають на рівень планової собівартості операторів поштового зв'язку", - нагадує НКРЗІ.

У повідомленні вказується, що "Укрпошта" надала для розгляду пакет документів з розрахунками збільшення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку в середньому на 16%, а саме: на пересилку поштових відправлень в межах України на 12,3% і в іноземні держави - на 43,2%.

"Рішення про затвердження нових граничних тарифів в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Нові тарифи вступлять в силу з 1 січня 2018 року", - повідомила прес-служба регулятора.

Нагадаємо, що "Укрпошта" знизила тарифи на відправку посилок в дев'ять європейських країн.