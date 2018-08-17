"Укрпошта" планує заплатити 120 тис. грн за участь в Ukrainian Fashion Week
Про це йдеться на сайті Prozzoro. Постачальником послуг з організації виставок, ярмарків і конгресів" є ТОВ "Тиждень моди".
У той же час організатори Ukrainian Fashion Week повідомляють, що "Укрпошта" виступить поштово-логістичним партнером на Тижні моди.
"Укрпошта" підтримує напрямок sustainable fashion, надаючи нове життя колекційним художнім поштовим маркам. На протязі багатьох років такі колекції створювали видатні українські художники для національної пошти України, а тепер ці марки отримали нове життя в сучасних аксесуарах", - зазначили організатори.
У шоурумі "Укрпошти" буду футболки, чашки, екосумки і значки з принтами оригінальних художніх поштових марок і штемпелів, що отримали світове визнання.
Зазначимо, що Ukrainian Fashion Week буде проводитися в Києві з 1 по 5 вересня 2018 року в "Мистецькому Арсеналі".
Нагадаємо, що генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський написав заяву про відставку.
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