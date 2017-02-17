"Укрпошта" представить Мінінфраструктури пропозицію щодо збільшення тарифів на доставку газет

Передплатна кампанія з 2016 на 2017 рік зараз "тягне" на 149 млн гривень збитків для "Укрпошти"

Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" ініціює підвищення тарифів на доставку друкованих видань на 53,8% для регіональних і на 65,5% для загальнодержавних видань.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що зараз підприємство доставляє друковані видання за збитковою ціною, інформує "LB.ua".

"За 5 років роботи ми субсидували періодичні видання на суму 500 млн гривень. Це дельта між собівартістю і тим, що ми отримуємо за доставку", - зазначив Смілянський.

"Загалом наша передплатна кампанія з 2016 на 2017 рік зараз "тягне" на 149 млн гривень збитків для "Укрпошти". Ті тарифи, які ми пропонуємо, дозволяють компенсувати з цих 149 млн приблизно 50 млн. Тобто 100 млн гривень збитків "залишаються на грудях" "Укрпошти", - заявив перший заступник директора "Укрпошти" з фінансових питань Олександр Чернявський.

Він зазначив, що ці пропозиції щодо тарифів вже в понеділок, 20 лютого, будуть представлені на розгляд Міністерства інфраструктури.

Тарифи пропонуються видавцям для передплатної кампанії на друге півріччя 2017 року, що стартує в квітні.

Чернявський додав, що з регулятором обговорюється підвищення тарифів і на універсальні поштові послуги (посилки і листи) в середньому на 67,7%.

"Укрпошта" є національним оператором поштового зв'язку, який має в своєму розпорядженні більш ніж 11 тисяч поштових відділень.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав указ про припинення діяльності державного підприємства "Укрпошта" і створення публічного акціонерного товариства.

Відзначимо, що державне підприємство "Укрпошта" остаточно буде реорганізовано у публічне акціонерне товариство 1 березня 2017 року.