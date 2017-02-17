"Укрпошта" представить Мінінфраструктури пропозицію щодо збільшення тарифів на доставку газет
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що зараз підприємство доставляє друковані видання за збитковою ціною, інформує "LB.ua".
"За 5 років роботи ми субсидували періодичні видання на суму 500 млн гривень. Це дельта між собівартістю і тим, що ми отримуємо за доставку", - зазначив Смілянський.
"Загалом наша передплатна кампанія з 2016 на 2017 рік зараз "тягне" на 149 млн гривень збитків для "Укрпошти". Ті тарифи, які ми пропонуємо, дозволяють компенсувати з цих 149 млн приблизно 50 млн. Тобто 100 млн гривень збитків "залишаються на грудях" "Укрпошти", - заявив перший заступник директора "Укрпошти" з фінансових питань Олександр Чернявський.
Він зазначив, що ці пропозиції щодо тарифів вже в понеділок, 20 лютого, будуть представлені на розгляд Міністерства інфраструктури.
Тарифи пропонуються видавцям для передплатної кампанії на друге півріччя 2017 року, що стартує в квітні.
Чернявський додав, що з регулятором обговорюється підвищення тарифів і на універсальні поштові послуги (посилки і листи) в середньому на 67,7%.
"Укрпошта" є національним оператором поштового зв'язку, який має в своєму розпорядженні більш ніж 11 тисяч поштових відділень.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав указ про припинення діяльності державного підприємства "Укрпошта" і створення публічного акціонерного товариства.
Відзначимо, що державне підприємство "Укрпошта" остаточно буде реорганізовано у публічне акціонерне товариство 1 березня 2017 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків