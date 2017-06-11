Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Укрпошта" вирішила випустити облігації на 600 млн гривень

2016 рік монополіст поштового зв'язку України закінчив зі збитками 188 млн гривень
Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" вирішило випустити облігації серій А-С на 600 млн гривень.
"Укрпошта" вирішила випустити облігації на 600 млн гривень Фото: facebook.com/ukrposhta

Про це повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

НКЦПФР 6 листопада затвердила випуск і проспект емісії облігацій.

Рішення про публічне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серій А, В, С прийнято Міністерством інфраструктури 21 вересня.

Облігації серії А будуть випущені на 150 млн гривень, серії В - на 200 млн гривень, серії С - на 250 млн гривень.

2016 рік "Укрпошта", яка є монополістом поштового зв'язку України, закінчила зі збитком 188 млн гривень, збільшивши чистий дохід від реалізації послуг на 15% до 4,484 млрд гривень.

Компанія ініціює розробку законопроекту, прийняття якого дозволить їй вести фінансову діяльність.

Нагадаємо, що "Укрпошта" з 1 січня 2018 року підвищить тарифи на пересилання поштових відправлень в середньому на 16%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2017 21:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Микольська: З моменту призначення на посаду, я купую лише український одяг, взуття та аксесуари

Микольська: З моменту призначення на посаду, я купую лише український одяг, взуття та аксесуари

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.