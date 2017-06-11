"Укрпошта" вирішила випустити облігації на 600 млн гривень
Про це повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
НКЦПФР 6 листопада затвердила випуск і проспект емісії облігацій.
Рішення про публічне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серій А, В, С прийнято Міністерством інфраструктури 21 вересня.
Облігації серії А будуть випущені на 150 млн гривень, серії В - на 200 млн гривень, серії С - на 250 млн гривень.
2016 рік "Укрпошта", яка є монополістом поштового зв'язку України, закінчила зі збитком 188 млн гривень, збільшивши чистий дохід від реалізації послуг на 15% до 4,484 млрд гривень.
Компанія ініціює розробку законопроекту, прийняття якого дозволить їй вести фінансову діяльність.
Нагадаємо, що "Укрпошта" з 1 січня 2018 року підвищить тарифи на пересилання поштових відправлень в середньому на 16%.
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