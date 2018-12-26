"Укрпошта" з 2019 року підвищує тариф у середньому на 15%

ПАТ "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% - для непріоритетних, на 11,1% - для пріоритетних відправлень, а також вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та SmartBox з 1 січня 2019 року - другий етап підвищення, затвердженого Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах зв'язку та інформацізаціі (НКРЗІ).

Так, із 1 січня 2019 року вартість пересилання відправлення в тарифній лінійці "Стандарт" вагою 10 кг становитиме 42 грн у межах області, 48 грн - у межах України (нинішні тарифи 39,6 грн і 45,6 грн відповідно). Вартість відправлення вагою 30 кг становитиме 80 грн у межах області, 85 грн - у межах України (нинішні тарифи 75 грн і 81 грн відповідно).

При цьому обмеження розмірів відправлення за довгою стороною для тарифної лінійки "Стандарт" збільшиться з 50 см до 70 см, ціна за адресний забір відправлення - на 3 грн, до 15 грн.

З 1 січня 2019 року вартість пересилання відправлення в тарифній лінійці "Експрес" вагою 10 кг становитиме 49 грн у межах області, 55 грн - у межах України (нинішні тарифи 44 грн і 50 грн відповідно). Вартість відправлення вагою 30 кг становитиме 90 грн у межах області, 95 грн - у межах України (нинішні тарифи 84 і 90 грн відповідно). При цьому доставку в село включено в тариф.

Як повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури з посиланням на нові тарифи поштового оператора, з 1 січня для послуги "Укрпошта Експрес" скасовується доплата за доставку в села, економія за кожне відправлення для клієнтів становитиме 12 грн. При цьому вартість не залежить від місця відправлення або отримання посилки.

Крім цього, 1 січня 2019 року відправлення за послугою "Експрес" і "Стандарт" матимуть єдиний розмір найбільшої сторони - до 70 см, тоді як до 31 грудня 2018 року включно для відправлень "Експрес" до 2 кг включно цей розмір становить 35 см, для всіх відправлень класу "Стандарт" - 50 см.

З 1 січня 2019 року вартість пересилання відправлення в тарифній лінійці SmartBox для розміру XS зросте в середньому на 16,7% (з 30 до 35 грн за одну коробку), для розміру S - на 15,2% (з 33 до 38 грн), для розміру М - на 12,8% (з 39 до 44 грн), для розміру L - на 11,1% (з 45 до 50 грн).

З січня 2019 року "Укрпошта" знизить оціночну вартість доставки посилок з 1,2% (але не менше ніж 3 грн) до 1% (не менше ніж 1 грн).

"Загальна вартість послуг "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта Експрес" і "Укрпошта SmartBox" залишиться вигіднішою майже на третину від вартості в інших операторів поштово-логістичного ринку країни", - зазначає Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, з 10 вересня 2018 року "Укрпошта", відповідно до рішення НКРЗІ, підвищила тарифи на доставку листів на 40%. При цьому тарифи на послуги поштового зв'язку підвищуються у два етапи: перший з 10 вересня 2018 року, другий - з 1 січня 2019 року.