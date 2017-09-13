"Укрпошта" запустила чат-бота, який відслідковує відправлення
Він також ознайомить з базовими тарифами державної компанії. Розробкою бота займався внутрішній IT-відділ компанії, інформує прес-служба компанії.
Управління ботом відбувається через меню. При введенні трекінгового номера він показує останній статус посилки і пропонує підписатися на оновлення. При пошуку місця розташування відділення за індексом бот пише його адресу, графік роботи і вставляє геолокацію.
Також Укрпошта зазначила, що в майбутньому функціонал чат-бота буде розширюватися для того, щоб якісно відповідати на запити користувачів. Зокрема, будуть поповнюватися мовні модулі і доданий тарифний калькулятор, для того, щоб бот міг розрахувати вартість відправлення.
Найближчим часом Укрпошта планує запустити чат-бот в Messenger від Facebook.
Нагадаємо, з 16 червня в тестовому режимі "Укрпошта" запустила спеціально розроблену для сегменту малого та середнього бізнесу послугу "Укрпошта SmartBox".
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