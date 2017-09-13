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"Укрпошта" запустила чат-бота, який відслідковує відправлення

Він також ознайомить з базовими тарифами державної компанії
"Укрпошта" запустила свого першого чат-бота. Його бета-версія в Telegram може відстежувати відправлення за номером, повідомляти про зміни його статусу і шукати місця розташування відділень за поштовим індексом.
"Укрпошта" запустила чат-бота, який відслідковує відправлення Фото: ukrposhta.ua

Він також ознайомить з базовими тарифами державної компанії. Розробкою бота займався внутрішній IT-відділ компанії, інформує прес-служба компанії.

Управління ботом відбувається через меню. При введенні трекінгового номера він показує останній статус посилки і пропонує підписатися на оновлення. При пошуку місця розташування відділення за індексом бот пише його адресу, графік роботи і вставляє геолокацію.

Також Укрпошта зазначила, що в майбутньому функціонал чат-бота буде розширюватися для того, щоб якісно відповідати на запити користувачів. Зокрема, будуть поповнюватися мовні модулі і доданий тарифний калькулятор, для того, щоб бот міг розрахувати вартість відправлення.

Найближчим часом Укрпошта планує запустити чат-бот в Messenger від Facebook.

Нагадаємо, з 16 червня в тестовому режимі "Укрпошта" запустила спеціально розроблену для сегменту малого та середнього бізнесу послугу "Укрпошта SmartBox".

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13 09 2017 17:28
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