"Укрпошта" змінить формат роботи в селах
Про це повідомляє директор з комунікацій та взаємодії з органами державної влади "Укрпошти" Михайло Василенко.
"Листонош пересадимо на авто. Замість значних піших проходів вони швидше будуть пересуватися на захищеному 4х4 автомобілі. Поштарі будуть працювати повний робочий день, на повну ставку та підвищену зарплату. Часи присутності в селі не зменшаться, а подекуди і збільшаться – будемо доїжджати туди, де раніше не було пошти. Якість надання послуг покращиться. Ми зможемо контролювати за допомогою gps кожну машину та бачити статус кожного відправлення. Крім того – перелік послуг збільшиться", – розповів Василенко.
За його словами, це все робитиметься за кошти підприємства.
Пілот такого формату планують запустити влітку в Чернігівській області.
Нагадаємо, керівництво ПАТ "Укрпошта" планує до кінця першого півріччя 2018 року створити комп'ютеризовані відділення поштового зв'язку в кожному селі України з населенням понад 2 тис. осіб.
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