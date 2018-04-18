"Укрпошті" дозволили приймати до оплати банківські карти "Укрпошта" має більше 11 тис. відділень

НБУ прийняв рішення про надання "Укрпошті" ліцензії на переказ коштів в нацвалюті без відкриття рахунків, а також зареєстрував договори про її участь у міжнародних платіжних системах.

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Рішення про видачу ліцензії Нацбанк прийняв на підставі постанови "Про надання національними операторами поштового зв'язку фінансової послуги з переказу грошових коштів", повідомляє прес-служба "Укрпошти". "Укрпошта" має більше 11 тис. відділень. Таке рішення дасть змогу розширити платіжну інфраструктуру для здійснення безготівкових платежів. Крім того, цей крок є дуже важливим для побудови в нашій державі cashless economy та збільшення обсягів безготівкових розрахунків, особливо в невеликих містах і селах, де зараз переважають розрахунки готівкою", - зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Олександр Яблунівський. Нагадаємо, компанія "Укрпошта" оновила ряд тарифів з 1 січня 2018 року.

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