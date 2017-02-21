"Укрспирт" не застосовуватиме другий етап підняття ціни на спирт
Рішення було прийняте за результатами зустрічі за участю Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової, представників Мінагрополітики, ДП "Укрспирт", асоціації "Легальних виробників алкоголю", провідних підприємств виробників алкогольних напоїв, повідомляється у прес-релізі компанії.
Відзначимо, що "Укрспирт" підвищив ціну на спирт в січні 2017 на 10,6% та планував ще одне підвищення в березні на 8%.
Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав і рекомендував парламенту прийняти проект закону "Про демонополізації і впровадженні ринкових принципів функціонування спиртової галузі" в першому читанні.
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