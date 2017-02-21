Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Укрспирт" не застосовуватиме другий етап підняття ціни на спирт

Перший етап підвищення ціні на спирт відбувся в січні 2017 на 10,6%
Державне підприємство "Укрспирт" не буде застосовувати другий етап підвищення ціни на спирт у березні 2017 року.
"Укрспирт" не застосовуватиме другий етап підняття ціни на спирт Фото: Zaxid.net

Рішення було прийняте за результатами зустрічі за участю Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової, представників Мінагрополітики, ДП "Укрспирт", асоціації "Легальних виробників алкоголю", провідних підприємств виробників алкогольних напоїв,  повідомляється у прес-релізі компанії.

Відзначимо, що "Укрспирт" підвищив ціну на спирт в січні 2017 на 10,6% та планував ще одне підвищення в березні на 8%.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань економічної політики підтримав і рекомендував парламенту прийняти проект закону "Про демонополізації і впровадженні ринкових принципів функціонування спиртової галузі" в першому читанні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2017 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat