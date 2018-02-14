"Укртелеком" Ахметова збільшив чистий прибуток майже на 50%
Після аудиту компанії, який був проведений влітку 2017 року, раніше оприлюднена цифра чистого прибутку за 2016 рік була змінена з 244 млн грн до 601 млн грн. Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії Юрій Курмаз, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами гендиректора "Укртелекому", чистий дохід оператора за рік збільшився незначно - на 1,7%, до 6,65 млрд грн. Показник EBITDA виріс на 4,9% -до 1,87 млн грн, маржа EBITDA - на 1,8 процентних пункту, до 28,1%.
У той же час капітальні інвестиції компанії знизилися на 0,7% - до 948 млн грн.
Нагадаємо, що 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" з компанією "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" у державну власність.
У Фонді держмайна повідомили, що компанія "ЕСУ" не виконала свої зобов'язання щодо інвестування 450 мільйонів доларів протягом 5 років у розвиток підприємства, через що фондом був ініційований позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій "Укртелекому".
За рішенням суду з рахунків "ЕСУ" має бути стягнена пеня в розмірі 2,171 мільярда гривень, нарахована за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій "Укртелекому".
12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії "ЕСУ" на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність повернуто компанія-оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком".
У компанії "ЕСУ" повідомили про наміри подати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.
Нагадаємо, Фонд держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій Укртелекому українській "дочці" австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд гривень.
Потім ЕСУ перепродала цей актив групі СКМ Ріната Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано.
Він придбав у EPIC 100% акцій компанії UА Тelecominvest Limited, якій належать корпоративні права українського ТОВ "ЕСУ".
Остання компанія була безпосереднім власником Укртелекому, контролюючи майже 93% акцій компанії.
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