CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПАТ "Укртелеком" припинило надання послуг на тимчасово непідконтрольній українській владі частині Луганської області у зв'язку із втратою контролю над телекомунікаційною мережею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укртелеком" більше не працює на окупованій частині Луганщини
Компанія втратила контроль над телекомунікаційною мережею
Фото: iPress.ua
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Послуги телефонного зв’язку та доступу до мережі Інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аналогічні послуги на непідконтрольній частині Донецької області не надаються "Укртелекомом" з 1 березня 2017 року " через втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами".
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