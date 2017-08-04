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"Укртелеком" більше не працює на окупованій частині Луганщини

Компанія втратила контроль над телекомунікаційною мережею
ПАТ "Укртелеком" припинило надання послуг на тимчасово непідконтрольній українській владі частині Луганської області у зв'язку із втратою контролю над телекомунікаційною мережею.
"Укртелеком" більше не працює на окупованій частині Луганщини Фото: iPress.ua

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Послуги телефонного зв’язку та доступу до мережі Інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аналогічні послуги на непідконтрольній частині Донецької області не надаються "Укртелекомом" з 1 березня 2017 року " через втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами". 

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08 04 2017 20:00
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