НОВИНИЗ 1 жовтня 2017 Укртелеком ввів в дію нові тарифи на фіксований телефонний зв'язок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укртелеком" підвищив тарифи на стаціонарний зв'язок
Для тарифних планів Домашній Базовий, Домашній Мінімальний і Загальний Базовий плата підвищиться на 5,5 грн
Фото: finance.bigmir.net
Зміниться вартість пакетних хвилин, в які включені дзвінки на міжмісто, на SIP-телефонію і мобільні телефони, повідомляє Liga.net з посиланням на прес-службу компанії.
Для тарифних планів Домашній Базовий, Домашній Мінімальний і Загальний Базовий плата підвищиться на 5,5 грн (з ПДВ), для користувачів Домашнього Безлімітного - на 9 грн (з ПДВ).
Вартість тарифних планів, що включають тільки абонплату і відповідних граничних тарифів, встановленим Нацкомісією з питань регулювання зв'язку та інформації, не зміниться.
Нагадаємо, що "Укртелеком" Рината Ахметова з 1 січня 2017 року підвищив вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку для юридичних осіб.
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02 10 2017 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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