"Укртелеком" заплатить державі штраф понад мільйон гривень
У 2013 році ПАТ "Укртелеком" отримав в оренду строком на два роки приміщення загальноосвітньої школи на вул. Княжий Затон загальною площею близько 70 кв. м, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Однак після завершення терміну оренди товариство не повернуло приміщення, а продовжило їх використовувати для службових потреб.
Враховуючи вказані порушення, місцева прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва про стягнення з товариства неустойки за прострочення повернення об’єкту оренди, а також плати за фактичне користування ним.
Крім того, на виконанні перебуває рішення суду про звільнення приміщень школи з незаконного користування.
Раніше повідомляли, що Укртелеком віддав все своє ліквідне майно у заставу Сбербанку Росії, незважаючи на те, що має борг перед українськими державними Ощадбанком і Укрексімбанком.
Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".
Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.
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