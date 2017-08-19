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"Укртелеком" заплатить державі штраф понад мільйон гривень

Після завершення терміну оренди товариство не повернуло приміщення
За позовом Київської місцевої прокуратури №2 з ПАТ "Укртелеком" до державного бюджету стягнуто понад 1 млн гривень.
"Укртелеком" заплатить державі штраф понад мільйон гривень Фото: investgazeta.net

У 2013 році ПАТ "Укртелеком" отримав в оренду строком на два роки приміщення загальноосвітньої школи на вул. Княжий Затон загальною площею близько 70 кв. м, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Однак після завершення терміну оренди товариство не повернуло приміщення, а продовжило їх використовувати для службових потреб.

Враховуючи вказані порушення, місцева прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва про стягнення з товариства неустойки за прострочення повернення об’єкту оренди, а також плати за фактичне користування ним.

Крім того, на виконанні перебуває рішення суду про звільнення приміщень школи з незаконного користування.

Раніше повідомляли, що Укртелеком віддав все своє ліквідне майно у заставу Сбербанку Росії, незважаючи на те, що має борг перед українськими державними Ощадбанком і Укрексімбанком.

Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

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19 08 2017 15:24
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