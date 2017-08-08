ПОЛІТИКА НОВИНИНаглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" погодила обрання Павела Юзефа Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укртрансгаз" очолить поляк Павло Станчак
Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG
Павло Станчак. Фото: wnp.pl
"Нафтогаз", як власник 100% акцій "Укртрансгазу", затвердить це рішення відповідно до вимог статутів обох компаній, повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".
Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG.
Працював на керівних посадах у її структурному підрозділі PGNiG Technologie S.A. (польський аналог "Укргазенергосервісу" - структурної одиниці "Укртрансгазу", яка здійснює ремонти та будівництво енергетичної інфраструктури).
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" 17 березня звільнив із посади президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.
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