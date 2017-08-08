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"Укртрансгаз" очолить поляк Павло Станчак

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG
Наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" погодила обрання Павела Юзефа Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".
"Укртрансгаз" очолить поляк Павло Станчак Павло Станчак. Фото: wnp.pl

"Нафтогаз", як власник 100% акцій "Укртрансгазу", затвердить це рішення відповідно до вимог статутів обох компаній, повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG.

Працював на керівних посадах у її структурному підрозділі PGNiG Technologie S.A. (польський аналог "Укргазенергосервісу" - структурної одиниці "Укртрансгазу", яка здійснює ремонти та будівництво енергетичної інфраструктури).

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" 17 березня звільнив із посади президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.

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08 08 2017 13:20
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