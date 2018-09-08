"Укрзалізниця" до кінця літа може поділити поїзди на класи

"Укрзалізниця" завершує узгодження змін правил перевезень, за якими поїзди будуть поділені на класи комфорт, стандарт і економ. Компанія планує завершити підготовку до цього нововведення до кінця літа.

Вперше таку ідею висловив в минулому році в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, але процес затягнувся через необхідність узгодження з великою кількістю державних органів.

"Зараз ми перебуваємо на фінальній стадії узгодження змін з Мінінфраструктури. Ідея в тому, що якщо пасажир купує квиток на поїзд класу комфорт, він отримає новий вагон (термін служби до 10 років), біотуалети, кондиціонування і т. ін. Це буде повний пакет послуг. Ми припускаємо, що в поїздах класу комфорт будуть тільки купе і СВ-вагони. Маршрутна швидкість в таких поїздах буде становити не менш як 70 км/год, це буде найзручніший час прибуття поїзда", - заявив в інтерв'ю "Ділу" сказав начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександр Красноштан.

У поїздах класу стандарт будуть допускатися плацкартні вагони хорошого рівня, з кондиціонером, з біотуалетом. У цих поїздах буде швидкість менше, ніж 70 км/год.

В економ-поїздах будуть вагони старші, можлива відсутність біотуалету і кондиціонера.

"Ми хочемо, щоб ціну квитка на поїзди класу комфорт і стандарт ми могли самі регулювати, а регулювання ціни за потяги класу економ залишити за державою. Якщо це вдасться, це будуть позитивні зміни як для пасажира, так і для УЗ, адже ми на багатьох напрямках хотіли б знизити ціну на квиток. Наприклад, поїзд Київ-Івано-Франківськ, де ціна квитка з Києва до Івано-Франківська 300 грн, а від Львова до Івано-Франківська на цей же поїзд - 220 грн ... На цьому напрямку ми б і знизили вартість квитка від Львова до Івано-Франківська, але у нас немає такої можливості", - заявив Красноштан.

Нагадаємо, що чинні тарифи на пасажирські перевезення в дальньому сполученні нижче собівартості в середньому в три рази, а в приміському сполученні - в сім-вісім разів.

На покриття збитків від пасажирських перевезень направляються доходи від вантажних перевезень.