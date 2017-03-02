"Укрзалізниця" готова надати три ешелони електропоїздів для евакуації жителів Авдіївки

При отриманні відповідного наказу перший поїзд подадуть за 3-4 години

У разі евакуації жителів Авдіївки Донецької області державне підприємство "Укрзалізниця" готове надати три ешелони електропоїздів.

Як зазначається, відповідальність за евакуацію людей з Авдіївки покладено безпосередньо на Міністерство інфраструктури і ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"При отриманні відповідного наказу про евакуацію жителів за 3-4 години буде забезпечене надсилання першого електропоїзда місткістю 1200 осіб зі ст. Красноармійськ, наступний електропоїзд буде подано за 1,5 години (загальна кількість таких поїздів - 3)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, увечері 2 лютого в Авдіївці в результаті обстрілу непарної горловини знеструмлено пост чергового зі станції і всі світлофори та стрілочні переводи. Приміський рух здійснюється тільки до станції Очеретине для забезпечення безпеки пасажирів.

На сьогоднішній день на ділянці Авдіївка - Чаплине в графіку функціонує один поїзд. Відправлення зі станції Авдіївка о 15 год. 40 хв.

Нагадаємо, що станом на 18:00 3 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 44 людини, з них 19 дітей, пансіонат "Перлина Донеччини" у м. Святогірськ.

Нагадаємо, що сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту України під час наради з відеозв'язку, що бригада електромонтажників в Авдіївці працює над усуненням пориву на лінії електропередач.

У четвер, 2 лютого, проросійські бойовики на Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, яка повинна була відновити електропостачання Авдіївки.

Відзначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.

Окрім того, у квартирах в Авдіївці підтримують температуру на рівні 15 градусів тепла, електропостачання немає, воду дають по графіку, газ є.