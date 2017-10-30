Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" хоче відмінити два найпопулярніші потяги з Ужгорода до Києва

Натомість з'являться поїзди Ужгород – Лисичанськ, Харків – Рахів та Одеса-Рахів-Перемишль
Виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що держкомпанія планує відмінити два найпопулярніші потяги з Ужгорода до Києва.
"Укрзалізниця" хоче відмінити два найпопулярніші потяги з Ужгорода до Києва Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Натомість "Укрзалізниця" запустять 3 нових потяги в область. Вони курсуватимуть за напрямками Ужгород – Лисичанськ, Харків – Рахів та Одеса-Рахів-Перемишль, повідомляє 0312.ua.

Новий графік діятиме з 10 грудня – поки продаж квитків на заявлені нові маршрути не здійснюється.

У свою чергу "21 Канал" інформує, що на ужгородському вокзалі кажуть, що відмінити хочуть 99-й поїзд (відправлення з Ужгорода о 16.49, прибуття у Київ - о 7.18)  та 13-й (відправлення з Ужгорода - о 18.28, прибуття у Київ - о 10.48).

Відзначимо, що раніше Євген Кравцов заявляв, що з Одеси планують запустити потяги до Відня та Перемишля.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" 3-го травня запустила перший прямий поїзд у Східне Закарпаття сполученням Київ - Солотвино.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2017 16:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.