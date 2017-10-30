"Укрзалізниця" хоче відмінити два найпопулярніші потяги з Ужгорода до Києва

Виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що держкомпанія планує відмінити два найпопулярніші потяги з Ужгорода до Києва.

Натомість "Укрзалізниця" запустять 3 нових потяги в область. Вони курсуватимуть за напрямками Ужгород – Лисичанськ, Харків – Рахів та Одеса-Рахів-Перемишль, повідомляє 0312.ua.

Новий графік діятиме з 10 грудня – поки продаж квитків на заявлені нові маршрути не здійснюється.

У свою чергу "21 Канал" інформує, що на ужгородському вокзалі кажуть, що відмінити хочуть 99-й поїзд (відправлення з Ужгорода о 16.49, прибуття у Київ - о 7.18) та 13-й (відправлення з Ужгорода - о 18.28, прибуття у Київ - о 10.48).

Відзначимо, що раніше Євген Кравцов заявляв, що з Одеси планують запустити потяги до Відня та Перемишля.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" 3-го травня запустила перший прямий поїзд у Східне Закарпаття сполученням Київ - Солотвино.