"Укрзалізниця" хоче відмінити два найпопулярніші потяги з Ужгорода до Києва
Натомість "Укрзалізниця" запустять 3 нових потяги в область. Вони курсуватимуть за напрямками Ужгород – Лисичанськ, Харків – Рахів та Одеса-Рахів-Перемишль, повідомляє 0312.ua.
Новий графік діятиме з 10 грудня – поки продаж квитків на заявлені нові маршрути не здійснюється.
У свою чергу "21 Канал" інформує, що на ужгородському вокзалі кажуть, що відмінити хочуть 99-й поїзд (відправлення з Ужгорода о 16.49, прибуття у Київ - о 7.18) та 13-й (відправлення з Ужгорода - о 18.28, прибуття у Київ - о 10.48).
Відзначимо, що раніше Євген Кравцов заявляв, що з Одеси планують запустити потяги до Відня та Перемишля.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" 3-го травня запустила перший прямий поїзд у Східне Закарпаття сполученням Київ - Солотвино.
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