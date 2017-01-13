"Укрзалізниця" хоче запустити прямий потяг до ще одного міста в Польщі
"Найближча перспектива - поїзд до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються й інші напрямки в Європу, зокрема, в країни Балтії - це вже в середньостроковій перспективі", - розповів директор з пасажирських перевезень і сервісу "УЗ" Ігор Романків в інтерв'ю виданню "Дело".
За словами Романківа, основне обмеження для розширення маршрутної мережі в східну Європу - інфраструктура. Адже в Польщі та сусідніх країнах не так багато станцій, до яких підходить широка колія, поширена на пострадянському просторі.
Топ-менеджер "УЗ" також не заперечує можливості розширення ж/д сполучення з Перемишлем за рахунок приміських поїздів.
Також, Романків стверджує, що вдалося оптимізувати процес покупки квитків на швидкісний поїзд Перемишль-Львів-Київ в касах Польщі.
"Проблема з квитками з Польщі була ситуативною, вона виникла разово. На сьогодні, як мене запевнили польські колеги і представники" Укрзалізниці ", вона вже знята", - говорить Романків.
Хелм - місто в Польщі в 25 кілометрах від кордону з Україною. У 60 кілометрах від кордону знаходиться велика залізнична станція Ковель (Волинська область).
Нагадаємо, що новий потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.
Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.
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