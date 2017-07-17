В "Укрзалізниці" хочуть з'єднати Львів та Дніпро з Одесою швидкісним сполученням

Львів з Одесою поєднають за рахунок подовження існуючого маршруту Київ – Львів до Одеси та Київ – Одеса до Львова по трикутнику Київ-Львів-Одеса-Київ

"Укрзалізниця" планує запустити нові швидкісні сполучення та з'єднати Дніпро та Львів з Одесою.

"Плануємо також розширити мережу швидкісного руху за напрямками Київ – Івано-Франківськ (за умови електрифікації дільниці Львів – Ходорів – Івано-Франківськ) та Київ – Миколаїв – Херсон (за умови електрифікації дільниці Долинська – Миколаїв – Херсон)", - написав глава правління УЗ Войцех Бальчун у Facebook.

Також Балчун відзначив, що у процесі — продовження маршруту потяга Київ-Запоріжжя до Новоолексіївки.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Одеса, який курсуватиме по вихідних днях протягом липня.