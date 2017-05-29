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"Укрзалізниця" і "Укренерго" витратили в ОРДЛО 836 мільйонів гривень

Впродовж 2016 року
Державні НЕК "Укренерго" і ПАТ "Укрзалізниця" за минулий рік сумарно вклали в свої підрозділи на окупованих територіях понад 800 мільйонів гривень.
"Укрзалізниця" і "Укренерго" витратили в ОРДЛО 836 мільйонів гривень

Про це повідомила народний депутат України Вікторія Войціцька, передає Zn.ua.

Згідно з даними, наданими цими компаніями, "Укренерго" в 2016 витратила 154,906 мільйона гривень на свій підрозділ, що діє на неконтрольованої території, а "Укрзалізниця" - 681,238 мільйона гривень", - зазначає Войціцька.

Як зазначає депутат, "Укренерго" при цьому вирішила "не помічати" постанови Кабміну №263 від 7 травня 2015 р, якою уряд зобов'язав цю компанію фінансувати свій підрозділ в окупованих районах тільки за рахунок внесків від інших енергетичних компаній, що працюють там.

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, закладає в тариф "Укренерго" кошти в обсязі, необхідному для фінансування мереж тільки на підконтрольній території, але компанія витрачає кошти нецільовим чином - просто недофінансовує контрольовані райони і за їх рахунок забезпечує майже безкоштовну роботу магістральних електромереж в "молодих республіках", - зазначає Войціцький.

Говорячи про "Укрзалізницю", автор зазначає, що компанія не тільки забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, а й перевозить вантажі, за допомогою яких бойовики вбивають українських бійців.

"Про ешелони з боєприпасами, які заходять з боку РФ, не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин", - зазначає депутат.

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