"Укрзалізниця" купуватиме паливо WOG дорожче за ринкову ціну, - Омелян

Міністр сподівається, що правоохоронці все ж візьмуться розслідувати зазначені факти щодо зловживань на "УЗ"

ПАТ "Укрзалізниця" купуватиме паливо мережі автозаправних комплексів WOG дорожче за ринкову ціну.

Міністерство передало прем’єр-міністру Володимиру Гройсману низку документів, які підтверджують факти зловживань та порушень керівництва "Укрзалізниці".

Зокрема, цього стосується й той факт, що "УЗ" погодилась на закупівлю палива від постачальника WOG за ціною, вищою за ринкову.

"Укрзалізниця" погодилась не чергове підвищення цін за старим контрактом з компанією WOG — 65 тисяч тон палива. Раптом ціна виросла на 10% на рівному місці, хоча ринкова інша. Величезне питання — як це відбувається", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі "Громадського".

Міністр пояснив, що постійно інформував уряд про зловживання та неправильні управлінські рішення. Попри це, у Кабміні ніяк не відреагували.

"Підсумком стало потішне засідання Кабміну, яке мало за мету просто легалізувати, ніби "все в порядку, на жаль, Омелян виступив проти", - наголосив Омелян.

Він висловив сподівання, що правоохоронці все ж візьмуться розслідувати зазначені факти щодо зловживань на "УЗ".

"Сподіваюся, що ми будемо мати фахову дискусію, а правоохоронці офіційно скажуть — в нас "Укрзалізниця"це мега-прозора і мега-ефективна компанія без зловживань, чи в нас дійсно є низка корупційних зловживань при закупівлях, при постачаннях, при перевезеннях. Влада має сконцентрувати всі зусилля, щоб таких речей не було, бо вони ганьблять і владу, і країну", - підсумував Омелян.

Як повідомляв iPress.ua, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

18 січня уряд вивів компанію з підпорядкування МІУ. Після цього міністр накинувся на Бальчуна з жорсткою критикою, але 25 січня главу УЗ публічно підтримав прем'єр Володимир Гройсман.