Генпрокуратура та СБУ обшукують "Укрзалізницю"

У ході обшуків вилучено технічну документацію і понад 45 балонів з невідомою речовиною, яка, за супровідними документами, нібито є холодоагентом

Генпрокуратура і СБУ проводять обшуки в підрозділах "Укрзалізниці" у справі про закупівлю непридатного холодоагенту для кондиціонерів у пасажирських вагонах.

Підрозділ "Укрзалізниці" на початку літа 2017 уклав з господарським підприємством договір на суму понад 3,8 млн грн із закупівлі 7 тонн холодоагенту, інформує сайт ГПУ.

"Згідно з висновком судового експерта, поставлена речовина не придатна для використання в системах кондиціонування поїздів, призначених для перевезення пасажирів", - сказано в повідомленні.

У ході обшуків вилучено технічну документацію і понад 45 балонів з невідомою речовиною, яка, за супровідними документами, нібито є холодоагентом.

Вирішується питання про оголошення підозри посадовим особам "Укрзалізниці", котрі брали неналежний товар.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Нагадаємо, у середу 16 серпня детективи НАБУ та САП повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення екс-заступнику голови "Укрзалізниці", директору одного з департаментів та заступнику директора однієї з філій "Укрзалізниці".

Чиновників підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями, в результаті чого компанія зазнала збитків у розмірі 10,2 млн дол. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК ("Зловживання владою або службовим становищем").

За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, використовуючи своє службове становище і будучи членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України - колегіального органу "Укрзалізниці", застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторських організацій пільгові тарифні ставки на вантажні перевезення. Тобто чиновники визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умови не виконали, але пільгу все одно було надано.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року, навіть у нинішньому стані.