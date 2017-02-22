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"Укрзалізниця" купить чотири швидкісних поїзди та запустить нові маршрути, - Бальчун

Буде збільшено частоту поїздів за напрямком Київ - Львів
Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в 2017 році планує розширити мережу швидкісних маршрутів, а також закупити 4 нових швидкісних поїзди.
"Укрзалізниця" купить чотири швидкісних поїзди та запустить нові маршрути, - Бальчун Фото: 112.ua

"Плануємо розвивати мережу швидкісного руху, впроваджувати нові маршрути і збільшити інтенсивність руху на вже існуючих. Так, у 2017 році повинні придбати 4 міжрегіональних швидкісних потяги локомотивної тяги в вагонній комплектації", - повідомив на своїй сторінці у Facebook глава компанії Войцех Балчун.

За словами Балчуна, буде збільшено частоту поїздів за напрямком Київ - Львів за новим маршрутом через Вінницю - Хмельницький - Тернопіль, також за напрямком Київ - Харків і Київ - Дніпро - Запоріжжя (або Красноармійськ).

Крім того, в літній період курсуватимуть швидкісні поїзди Одеса - Дніпро, Одеса - Львів і подовжений маршрут поїзда Київ - Запоріжжя до Мелітополя.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісних поїздів Інтерсіті на наступний місяць з Києва до Запоріжжя і Харківа.

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22 02 2017 17:59
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