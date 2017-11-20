"Укрзалізниця" може почати продаж книг у поїздах, – Кравцов

До кінця 2017 року "Укрзалізниця" планує запровадити продаж книг у поїздах.

"Укрзалізниця" має кілька пріоритетів для підвищення якості обслуговування пасажирів.

"Перший напрямок пов'язаний з харчуванням. Це вже працює. Другий напрямок — ланч-бокси, які ми вже оголосили і плануємо запустити протягом місяця. Наступний напрямок – до кінця 2017 року плануємо впровадити продаж книг. Ще одне питання – мультимедійне забезпечення вагонів і поїздів. Плануємо протягом півроку ввести програму лояльності по всій мережі УЗ", – повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю "Економічній правді".

Зазначимо, що Кравцов також заявив, що "Укрзалізниця" втратила 6 млрд гривень через несвоєчасне підвищення тарифу на вантажні перевезення.