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"Укрзалізниця" може почати продаж книг у поїздах, – Кравцов

Також планується ввести програму лояльності по всій мережі "Укрзалізниці"
До кінця 2017 року "Укрзалізниця" планує запровадити продаж книг у поїздах.
"Укрзалізниця" може почати продаж книг у поїздах, – Кравцов Фото:unian.ua

"Укрзалізниця" має кілька пріоритетів для підвищення якості обслуговування пасажирів.

"Перший напрямок пов'язаний з харчуванням. Це вже працює. Другий напрямок — ланч-бокси, які ми вже оголосили і плануємо запустити протягом місяця. Наступний напрямок – до кінця 2017 року плануємо впровадити продаж книг. Ще одне питання – мультимедійне забезпечення вагонів і поїздів. Плануємо протягом півроку ввести програму лояльності по всій мережі УЗ", – повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов  в інтерв'ю "Економічній правді". 

Зазначимо, що Кравцов також заявив, що "Укрзалізниця" втратила 6 млрд гривень через несвоєчасне підвищення тарифу на вантажні перевезення.

 
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20 11 2017 13:37
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