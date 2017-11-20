БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДо кінця 2017 року "Укрзалізниця" планує запровадити продаж книг у поїздах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" може почати продаж книг у поїздах, – Кравцов
Також планується ввести програму лояльності по всій мережі "Укрзалізниці"
Фото:unian.ua
"Укрзалізниця" має кілька пріоритетів для підвищення якості обслуговування пасажирів.
"Перший напрямок пов'язаний з харчуванням. Це вже працює. Другий напрямок — ланч-бокси, які ми вже оголосили і плануємо запустити протягом місяця. Наступний напрямок – до кінця 2017 року плануємо впровадити продаж книг. Ще одне питання – мультимедійне забезпечення вагонів і поїздів. Плануємо протягом півроку ввести програму лояльності по всій мережі УЗ", – повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю "Економічній правді".
Зазначимо, що Кравцов також заявив, що "Укрзалізниця" втратила 6 млрд гривень через несвоєчасне підвищення тарифу на вантажні перевезення.
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