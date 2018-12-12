"Укрзалізниця" на свята призначила додаткові рейси поїзда "Інтерсіті+"

Поїзд здійснить рейси з Києва до Харкова та зворотно

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" Київ – Харків – Київ задля перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят.

Зі столиці поїзд вирушить у додаткові рейси 25 грудня, 1 і 8 січня, а у зворотному напрямку з Харкова - 26 грудня, 2 та 9 січня, повідомили у прес-службі "УЗ".

"Інтерсіті+" №720 Київ – Харків вирушає зі столиці о 18:30 та прибуває до Харкова о 23:34. У зворотному напрямку з Харкова поїзд №719 Харків – Київ відправляється о 05:53 та прибуває о 11:10. Поїзд зупиняється на станціях Дарниця, Бориспіль, Гребінка, Лубни, Ромодан, Миргород та Полтава-Київська.

В період свят призначено додаткові рейси швидкісного поїзда №736/735 Київ – Запоріжжя – Київ, нагадали в УЗ.

Також, "Укрзалізниця" вирішила призупинити повернення квитків через інтернет у цілях боротьби зі спекулянтами. Обмеження діятимуть з 15 грудня по 15 січня.