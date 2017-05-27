Укрзалізниця назвала можливі причини зіткнення поїздів у Хмельницькій області
Про це повідомив голова наглядової ради "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
"Зараз розглядаються дві версії. Перша – грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме проїзд на заборонний сигнал. Друга – хибні дії чергового по станції, яка надала неправильні інструкції машиністу локомотива", – зауважив Кравцов.
Усі пасажири були застраховані і отримають компенсації, а "Укрзалізниця" візьме на себе витрати на лікування потерпілих.
Пасажирів, що перебували в поїзді, доставили до місця призначення.
Нагадаємо, 27 травня о 5:55 на станції "Нігин" у Хмельницькій області сталося зіткнення пасажирського потягу №139 Кам'янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. Один пасажирський вагон і локомотив зійшли з рейок. Легкі травми отримали шестеро пасажирів, серед них четверо дітей.
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