"Укрзалізниця" не перевозить вантажі на непідконтрольну Україні територію Перевезення вантажі також не здійснюється у зворотному напрямку

Станом на 14 березня рух вантажних поїздів з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей на підконтрольну і назад через всі залізничні стики не проводиться.

Фото: zik.ua

"Рух вантажних поїздів здійснюється тільки в межах підконтрольної території України", - йдеться в офіційному повідомленні ПАТ "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook. Нагадаємо, що сьогодні, 14 березня, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

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