НОВИНИСтаном на 14 березня рух вантажних поїздів з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей на підконтрольну і назад через всі залізничні стики не проводиться.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" не перевозить вантажі на непідконтрольну Україні територію
Перевезення вантажі також не здійснюється у зворотному напрямку
Фото: zik.ua
"Рух вантажних поїздів здійснюється тільки в межах підконтрольної території України", - йдеться в офіційному повідомленні ПАТ "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 березня, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.
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14 03 2017 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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