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"Укрзалізниця" не перевозить вантажі на непідконтрольну Україні територію

Перевезення вантажі також не здійснюється у зворотному напрямку
Станом на 14 березня рух вантажних поїздів з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей на підконтрольну і назад через всі залізничні стики не проводиться.
"Укрзалізниця" не перевозить вантажі на непідконтрольну Україні територію Фото: zik.ua

"Рух вантажних поїздів здійснюється тільки в межах підконтрольної території України", - йдеться в офіційному повідомленні ПАТ "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 березня, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

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14 03 2017 12:37
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