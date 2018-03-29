Укрзалізниця оголосила перші тендери на експрес Київ-Бориспіль
Перший тендер, оціночна вартість робіт по якому становить 112,67 млн грн, розділений на два лоти, - свідчать дані системи Prozorro.
Перший лот включає будівництво опор естакади. Роботи мають бути виконані до 30 вересня 2018 року. Їх оціночна вартість вказана на рівні 103 млн грн.
В рамках другого лота Укрзалізниця хоче забезпечити роботи з монтажу металевих прогонових будов вартістю до 9,67 млн грн. Кінцевий термін виконання робіт — 31 жовтня 2018 року.
Другий тендер з оціночної вартістю 17,02 млн грн передбачає закупівлю робіт з фарбування та посилення металевих прогонових будов з терміном виконання до 31 серпня 2018 року.
21 березня Укрзалізниця отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою 3,5 гектарів землі на території Борисполю для будівництва експресу Київ-Бориспіль.
Очікується, що до 1 червня Мінінфраструктури, Укрзалізниця і аеропорт Бориспіль повинні провести необхідні організаційні та технологічні заходи, пов’язані з підготовкою і початком з 1 червня будівельних робіт. Запуск поїздів на новому маршруті має відбутися 1 грудня.
Раніше, у системі ProZorro опублікували інформацію про контракт з купівлі локомотивів General Electric для ПАТ "Укрзалізниця".
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