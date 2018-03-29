Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Укрзалізниця оголосила перші тендери на експрес Київ-Бориспіль

Роботи мають бути виконані до 30 вересня 2018 року
Укрзалізниця через свій регіональний філіал "Південно-західна залізниця" оголосила два тендери в рамках оновленого проекту зі створення залізничного сполучення між Києвом і аеропортом Бориспіль.
Укрзалізниця оголосила перші тендери на експрес Київ-Бориспіль Фото:112.ua

Перший тендер, оціночна вартість робіт по якому становить 112,67 млн грн, розділений на два лоти, - свідчать дані системи Prozorro.

Перший лот включає будівництво опор естакади. Роботи мають бути виконані до 30 вересня 2018 року. Їх оціночна вартість вказана на рівні 103 млн грн.

В рамках другого лота Укрзалізниця хоче забезпечити роботи з монтажу металевих прогонових будов вартістю до 9,67 млн ​​грн. Кінцевий термін виконання робіт — 31 жовтня 2018 року.

Другий тендер з оціночної вартістю 17,02 млн грн передбачає закупівлю робіт з фарбування та посилення металевих прогонових будов з терміном виконання до 31 серпня 2018 року.

21 березня Укрзалізниця отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою 3,5 гектарів землі на території Борисполю для будівництва експресу Київ-Бориспіль.

Очікується, що до 1 червня Мінінфраструктури, Укрзалізниця і аеропорт Бориспіль повинні провести необхідні організаційні та технологічні заходи, пов’язані з підготовкою і початком з 1 червня будівельних робіт. Запуск поїздів на новому маршруті має відбутися 1 грудня.

Раніше, у системі ProZorro опублікували інформацію про контракт з купівлі локомотивів General Electric для ПАТ "Укрзалізниця".


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2018 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.