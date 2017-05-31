"Укрзалізниця" отримала майже 100 мільйонів прибутку з початку року
За 4 місяці 2015 року компанія отримала 666 млн гривень збитку, - повідомляє прес-служба компанії.
За словами голови УЗ Войцеха Балчуна, зросли й обсяги поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів на 358,8 млн гривень.
"Загалом їх за 4 місяці 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" сплачено 4,9 млрд гривень, у тому числі до державного бюджету – 1,7 млрд гривень, у державні цільові фонди – 1,64 млрд гривень та в місцеві бюджети – 1,55 млрд гривень", – повідомив Балчун.
Вантажообіг за 4 місяці цього року зріс на 8,3%, пасажирообіг – на 6,5 %, продуктивність праці зросла на 5,3 %, а середньомісячна зарплата – на 27,3 %.
За 4 місяці 2017 року перевезено 110,5 млн тонн вантажів, що більше на 3,8 %, ніж за відповідний період 2016 року.
Послугами залізниць скористалося 63,9 млн пасажирів, що більше, ніж за 4 місяці 2016 року на 2,3 %. Від перевезення пасажирів отримано 3,7 млрд грн збитку.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" припускають подорожчання квитків на популярних напрямках на 25%.
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