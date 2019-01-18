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"Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну і напої у поїздах

Відтепер у поїзді єдина ціна на чай, каву або пляшку води об'ємом 0,5 л становить 10 грн
З 15 січня АТ "Укрзалізниця" ввела нові єдині ціни на деякі послуги, що представляються пасажирам у поїздах, серед яких користування комплектом постільної білизни, оплата за чай, каву і питну воду.
"Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну і напої у поїздах Фото: Громадське радіо

Про це в залізничній компанії поінформували у відповідь на інформаційний запит ЦТС.

Зазначається, що комплект постільної білизни у вагонах СВ та в міжнародних поїздах тепер коштує 60 грн (з ПДВ), в купейних і плацкартних вагонах - 50 грн (з ПДВ). Повідомляється, що до подорожчання ціна користування комплектом білизни становила 30 грн.

Також у компанії додали, що відтепер у поїзді єдина ціна на чай, каву або пляшку води об'ємом 0,5 л становить 10 грн.

При цьому в "Укрзалізниці" заявили, що змушені були переглянути ціни через різке зростання вартості матеріалів, палива, електроенергії, що впливають на собівартість послуг.

Також в компанії зазначили, що ціна постільної білизни все одно залишається нижчою, ніж в інших країнах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює можливість повернення квитків на сайті booking.uz.gov.uа та в мобільних додатках.

Додамо, проект фінансового плану акціонерного товариства "Укрзалізниця" передбачає підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 12% з 1 квітня 2019 року і на 12% з 1 жовтня 2019 року.

 
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18 01 2019 14:20
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