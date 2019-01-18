"Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну і напої у поїздах
Про це в залізничній компанії поінформували у відповідь на інформаційний запит ЦТС.
Зазначається, що комплект постільної білизни у вагонах СВ та в міжнародних поїздах тепер коштує 60 грн (з ПДВ), в купейних і плацкартних вагонах - 50 грн (з ПДВ). Повідомляється, що до подорожчання ціна користування комплектом білизни становила 30 грн.
Також у компанії додали, що відтепер у поїзді єдина ціна на чай, каву або пляшку води об'ємом 0,5 л становить 10 грн.
При цьому в "Укрзалізниці" заявили, що змушені були переглянути ціни через різке зростання вартості матеріалів, палива, електроенергії, що впливають на собівартість послуг.
Також в компанії зазначили, що ціна постільної білизни все одно залишається нижчою, ніж в інших країнах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює можливість повернення квитків на сайті booking.uz.gov.uа та в мобільних додатках.
Додамо, проект фінансового плану акціонерного товариства "Укрзалізниця" передбачає підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 12% з 1 квітня 2019 року і на 12% з 1 жовтня 2019 року.
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