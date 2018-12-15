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"Укрзалізниця" планує підвищення вартості квитків майже на чверть у 2019 році

Тарифи планують підвищувати в два етапи
Проект фінансового плану акціонерного товариства "Укрзалізниця" передбачає підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 12% з 1 квітня 2019 року і на 12% з 1 жовтня 2019 року.
"Укрзалізниця" планує підвищення вартості квитків майже на чверть у 2019 році Фото: iPress.ua / Михайло Гема

В 2019 році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%, в середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні становитиме 12,4%, йдеться в проекті фінплану "Укрзалізниці", інформують "Українськi Новини".

У пояснювальній записці йдеться, що за рахунок підвищення тарифів "Укрзалізниця" має намір збільшити доходи від пасажирських перевезень на 18,5% до 10,283 млрд гривень у порівнянні з очікуваними показниками 2018 року.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", зараз документ схвалено спостережною радою компанії і передано на розгляд в причетні міністерства.

Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" у травні підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

Також залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

В Україні з 1 жовтня знову зросла ціна на залізничні перевезення для пасажирів.

 
 
 
 
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15 12 2018 11:42
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