"Укрзалізниця" планує підвищення вартості квитків майже на чверть у 2019 році
В 2019 році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%, в середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні становитиме 12,4%, йдеться в проекті фінплану "Укрзалізниці", інформують "Українськi Новини".
У пояснювальній записці йдеться, що за рахунок підвищення тарифів "Укрзалізниця" має намір збільшити доходи від пасажирських перевезень на 18,5% до 10,283 млрд гривень у порівнянні з очікуваними показниками 2018 року.
Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", зараз документ схвалено спостережною радою компанії і передано на розгляд в причетні міністерства.
Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" у травні підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
Також залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.
В Україні з 1 жовтня знову зросла ціна на залізничні перевезення для пасажирів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"