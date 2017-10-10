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Укрзалізниця планує розділити пасажирські поїзди за комфортністю

Ціни на різні категорії будуть відрізнятися
"Укрзалізниця" планує розділити пасажирські перевезення далекого прямування на три сегменти. Перевізник буде пропонувати пасажирам поїзди за категоріями комфорт, стандарт та економ.
Укрзалізниця планує розділити пасажирські поїзди за комфортністю Фото:unian.ua

Потяги комфорт-сегменту будуть формуватися виключно з використанням новітнього рухомого складу, але ціна за проїзд буде вищою. Поїзди категорії стандарт будуть в середній ціновій політиці, а категорії економ - у низькій, але витрати пропонується відшкодовувати з держбюджету, - повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, інформує Укрінформ.

В УЗ відзначають, що чинні тарифи на пасажирські перевезення в далекому сполученні наразі нижчі від собівартості в середньому утричі, а у приміському сполученні - у сім-вісім разів. Стверджується, що за півроку пасажирські перевезення завдали "Укрзалізниці" майже 5 млрд грн збитків.

Нагадаємо, Володимир Омелян заявив, що без появи приватних пасажирських та вантажних пасажирських перевізників не зможе успішно розвиватися як державна компанія "Укрзалізниця", так і транспортна галузь загалом.

Раніше, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" без підвищення тарифів на перевезення пасажирів до кінця року.
 

 

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10 10 2017 19:37
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