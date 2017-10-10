Укрзалізниця планує розділити пасажирські поїзди за комфортністю
Потяги комфорт-сегменту будуть формуватися виключно з використанням новітнього рухомого складу, але ціна за проїзд буде вищою. Поїзди категорії стандарт будуть в середній ціновій політиці, а категорії економ - у низькій, але витрати пропонується відшкодовувати з держбюджету, - повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, інформує Укрінформ.
В УЗ відзначають, що чинні тарифи на пасажирські перевезення в далекому сполученні наразі нижчі від собівартості в середньому утричі, а у приміському сполученні - у сім-вісім разів. Стверджується, що за півроку пасажирські перевезення завдали "Укрзалізниці" майже 5 млрд грн збитків.
Нагадаємо, Володимир Омелян заявив, що без появи приватних пасажирських та вантажних пасажирських перевізників не зможе успішно розвиватися як державна компанія "Укрзалізниця", так і транспортна галузь загалом.
Раніше, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" без підвищення тарифів на перевезення пасажирів до кінця року.
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