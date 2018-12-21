Укрзалізниця планує створили 8 тисяч робочих місць у 2019 році
"Більше 8 тисяч українців зможуть отримати роботу. Ринок уже багато років очікував від Укрзалізниці таких замовлень. І сьогодні ми пропонуємо дати старт новій індустріалізації України", - повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов.
За його словами, продаж запчастин буде проходити через систему "Prozorro.Продажі". Крім цього, договори з українськими виробниками планують укладати строком на 3 роки.
"Для вітчизняних підприємств це краще, ніж разові замовлення. Тоді власники будуть зацікавлені інвестувати в розвиток своїх виробничих баз і розумітимуть обсяг продукції на довгостроковий період", - додав Кравцов.
Раніше, очільник Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що для забезпечення перевезення вантажів та обслуговування зростаючих обсягів експорту, Укрзалізниця потребує 1 трильйона гривень інвестицій.
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