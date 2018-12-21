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Укрзалізниця планує створили 8 тисяч робочих місць у 2019 році

Більше 8 тисяч українців зможуть отримати роботу
Протягом 2019 року, в рамках програми імпортозаміщення, Укрзалізниця планує замовити в українських виробників близько 230 видів запчастин, за які заплатить 1,6 мільярда гривень. За підрахунками компанії, це дозволить створити додаткові 8 тисяч робочих місць в Україні.
Укрзалізниця планує створили 8 тисяч робочих місць у 2019 році Фото: promin.cv.ua

"Більше 8 тисяч українців зможуть отримати роботу. Ринок уже багато років очікував від Укрзалізниці таких замовлень. І сьогодні ми пропонуємо дати старт новій індустріалізації України", - повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

За його словами, продаж запчастин буде проходити через систему "Prozorro.Продажі". Крім цього, договори з українськими виробниками планують укладати строком на 3 роки.

"Для вітчизняних підприємств це краще, ніж разові замовлення. Тоді власники будуть зацікавлені інвестувати в розвиток своїх виробничих баз і розумітимуть обсяг продукції на довгостроковий період", - додав Кравцов.

Раніше, очільник Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що для забезпечення перевезення вантажів та обслуговування зростаючих обсягів експорту, Укрзалізниця потребує 1 трильйона гривень інвестицій.

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21 12 2018 11:54
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