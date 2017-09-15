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"Укрзалізниця" планує запустити з Одеси потяги до Відня та Перемишля

Маршрут Одеса - Відень має з'явитися у 2017 році
Виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що з Одеси планують запустити потяги до Відня та Перемишля.
"Укрзалізниця" планує запустити з Одеси потяги до Відня та Перемишля Євген Кравцов: Фото: blacklist.net.ua

"Залізниці, безумовно, потрібно розвивати міжнародний напрямок. Компанія націлена на прямий вихід на ринок транспортних послуг Європейського союзу, на розвиток міжнародних коридорів. До кінця цього року ми плануємо запустити маршрут до Відня, до середини 2018 року – поїзд Одеса-Перемишль.

Міжнародний ринок диктує свої правила і стандарти. Тому я вважаю, що це добре не тільки з точки зору розширення транспортних сполучень, але і стане додатковим стимулом поліпшення якості послуг, що надаються "Укрзалізницею", - розповів Кравцов, інформує РБК-Україна.

Нагадаємо, що потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

У четвер, 24 серпня, почав курсувати другий поїзд Київ - Перемишль через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

 

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15 09 2017 14:35
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