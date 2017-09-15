"Укрзалізниця" планує запустити з Одеси потяги до Відня та Перемишля

Виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що з Одеси планують запустити потяги до Відня та Перемишля.

"Залізниці, безумовно, потрібно розвивати міжнародний напрямок. Компанія націлена на прямий вихід на ринок транспортних послуг Європейського союзу, на розвиток міжнародних коридорів. До кінця цього року ми плануємо запустити маршрут до Відня, до середини 2018 року – поїзд Одеса-Перемишль.

Міжнародний ринок диктує свої правила і стандарти. Тому я вважаю, що це добре не тільки з точки зору розширення транспортних сполучень, але і стане додатковим стимулом поліпшення якості послуг, що надаються "Укрзалізницею", - розповів Кравцов, інформує РБК-Україна.