"Укрзалізниця" почала експлуатацію локомотивів General Electric

"Перший з нових локомотивів General Electric вирушив сьогодні в рейс близько 13:00. Він везе 3824 тонни руди для маріупольських підприємств. Це історичний рейс для всієї української залізниці", - повідомив в.о. голови правління Євген Кравцов.

В експлуатацію введено вісім локомотивів серії GE Evolution, ще 12 очікуються до кінця року. Вони будуть працювати на півдні України.

Частину направили возити сировину для маріупольських меткомбінатів на неелектрифікованій ділянці Комиш-Зоря - Волноваха. Інші будуть возити зерно на експорт з Миколаївського порту.

За словами Кравцова, кожен новий локомотив буде економити компанії по 10 млн гривень на рік.

Нових локомотивів УЗ не отримувала вже 25 років.

Раніше, очільник Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що для забезпечення перевезення вантажів та обслуговування зростаючих обсягів експорту, Укрзалізниця потребує 1 трильйона гривень інвестицій.