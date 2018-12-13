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"Укрзалізниця" почала експлуатацію локомотивів General Electric

Тепловози відправили возити сировину на півдні України
"Укрзалізниця" почала експлуатацію американських локомотивів General Electric.
"Укрзалізниця" почала експлуатацію локомотивів General Electric Фото: з вільних джерел

"Перший з нових локомотивів General Electric вирушив сьогодні в рейс близько 13:00. Він везе 3824 тонни руди для маріупольських підприємств. Це історичний рейс для всієї української залізниці", - повідомив в.о. голови правління Євген Кравцов.

В експлуатацію введено вісім локомотивів серії GE Evolution, ще 12 очікуються до кінця року. Вони будуть працювати на півдні України.

Частину направили возити сировину для маріупольських меткомбінатів на неелектрифікованій ділянці Комиш-Зоря - Волноваха. Інші будуть возити зерно на експорт з Миколаївського порту.

За словами Кравцова, кожен новий локомотив буде економити компанії по 10 млн гривень на рік.

Нових локомотивів УЗ не отримувала вже 25 років.

Раніше, очільник Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що для забезпечення перевезення вантажів та обслуговування зростаючих обсягів експорту, Укрзалізниця потребує 1 трильйона гривень інвестицій.

 

 

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13 12 2018 17:23
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